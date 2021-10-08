البطولة الصغرى الثانية لقفز الحواجز تنطلق اليوم بمركز فروسية ينبع الصناعية

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تُقام اليوم الجمعة وغدًا السبت اعتبارًا من الـ 5عصراً وتستمر حتى الـ 9 مساءً

تنطلق عصر اليوم الجمعة البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز 2021 ضمن برنامج بطولات الاتحاد السعودي للفروسية للعام الجاري والتي يستضيفها مركز الفروسية بمدينة ‎ينبع الصناعية، حيث تقام اليوم الجمعة و غدًا السبت بدًا من الساعة 5عصراً إلى الساعة 9 مساءً.

وزينت طرق مدينة ‎ينبع الصناعية بإعلانات البطولة الوطنية الصغرى لقفز الحواجز والتي يحتضنها مركز ‎الفروسية بينبع الصناعية خلال الفترة من 8-9 أكتوبر 2021م ‏وعلى مدى يومين.

وستكون الجماهير على موعد مع إجازة نهاية أسبوع رائعة بين تحدي الفرسان وجيادهم وبليفارد مصغر يحتوي بين جنباته مقاهٍ متخصصة وعربات طعام.