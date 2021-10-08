استبدال مفصل الركبة لمريضة بنجاح في مستشفى الملك سلمان

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كانت تعاني من احتكاك شديد يصاحبه آلام حادة وصعوبة بالمشي

نجح فريق طبي متخصص من قسم العظام في مستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة في العقد الخامس من عمرها، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى د. محمد العتيبي.

وأوضح د. "العتيبي" أن المريضة كانت تعاني من احتكاك شديد في الركبة يصاحبه آلام حادة، وصعوبة في المشي والحركة مما أثر على ممارستها لحياتها بصورة طبيعية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن العملية أجريت بنجاح وخرجت المريضة وهي بحالة صحية جيدة؛ وتتم متابعة حالتها واستكمال خطتها العلاجية عن طريق جلسات العلاج التأهيلي؛ لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن قسم العظام في مستشفى الملك سلمان يعد من الأقسام المتقدمة والتي تشهد تطوراً مستمراً وملحوظاً بوجود كفاءات طبية متخصصة وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج واستحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.