«ألسن عين شمس» تحتفل بتخرج دفعات جديدة

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نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، حفل خريجي دفعة ٢٠٢٩/٢٠١٩، ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.سلوى رشاد، عميد الكلية، مع تطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد covid19.

أكد د.صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الاسبق، أن المستقبل واعد امام خريجي الالسن، مشددًا أن جامعة عين شمس تزخر بكلية فريدة من نوعها وهي الألسن والتي تعد من اقدم المدارس العلمية على مستوى الوطن العربي، حيث أنشأها العالم الجليل رفاعة الطهطاوى، لكى تعد للدولة والجيش مُعلمى لغات ومتحدثين بارعين للغات الأجنبية لتحقيق أقصى استفادة من التواصل مع المجتمعات العالمية.

وأشار إلى التطور الكبير والإنجاز الذي شهدتة الكلية خلال عام واحد فقط، من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء قاعات تعليمية متميزة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية لاستقبال الدفعات الجديدة والإرتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضحت د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن العام الماضي شهد أوقاتًا عصيبة في أعقاب جائحة كورونا التي جعلتنا جميعًا طلاب وأساتذة، نصطدم بأحداث غيرت ملامح الحياة البشرية، فبالرغم من تلك الظروف القاسية تشعر بالفخر لما وصلنا إليه بفضل الجهود المخلصة، وتقدمت للطلاب ولأولياء أمورهم أثمن التبريكات والتهاني على التخرج.

وأكدت على أن العمل في مجال اللغات لا يقتصر على وظيفة معينة أو طريق أو مجال واحد، بل هناك مجالات لا حصر لها مثل التدريس والترجمة والسياحة والتجارة والمجال الدبلوماسي والتكنولوجي.

وتابعت حديثها لا فته إلى أن المعارف والانفتاح على الثقافات والتفكير العلمي والنقدى والمهارات التي إكتسبها خريجي الكلية خلال سنوات الدراسة تؤهلهم للنجاح في مختلف المجالات.

وأكدت على أن حلم التخرج للطلاب لم يكن يكتمل لولا توفير الدعم اللازم من إدارة الجامعة وما تقدمة من تميز في مختلف المناحي التعليمية والبحثية والخدمية لتكون الجامعة المصرية الحكومية الوحيدة التي استطاعت أن تحصل على خمس نجوم في تقييم QS Stars الدولي للجامعات.

كما أن الكلية لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لطلابها من خلال تطوير البنية التحتية والقاعات والمعامل وتطبيق معايير التعليم الهجين باستخدام منصة إلكترونية بكفاءة وفعالية لإجتياز تلك الفترة العصيبة.

وأشارت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن يوم التخرج تظل ذكراه مصاحبة لرحلة الحياة ونقطة إنطلاق نحو أفاق رحبة وأمال عريضة، ويعد يوم التخرج بمثابة يوم الحصاد والتتويج لجهد متواصل بذل على امتداد الحياة الدراسية كللل بالنجاح.

و أشارت إلى أن الخبرات والمعارف التي اكتسبها الطلاب خلال فترة دراستهم بالكلية جاءت من خلال الجانب التعليمي رفيع المستوى على يد نخبة من أساتذة اللغات على مستوى العالم، كذلك بالتوازى تقدم الكلية الأنشطة المتنوعة والتدريبات المختلفة التي ترتكز عليها العملية التعليمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكدت على أن العام الماضي شهد إجراءات إستثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد covid19، وبالرغم من تلك الإجراءات قام طلاب الكلية بإستيفاء كافة متطلبات التخرج من تدريب ميدانى ومحو أمية بجانب إتباع الإجراءات الإحترازية المكثفة داخل الكلية، وتواصل إدارة الكلية إجراءاتها المكثفه لتطعيم الطلاب بلقاحات مضادة لفيروس كورونا إستعدادًا للعام الدراسي الجديد.