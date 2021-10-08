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محافظ الأقصر: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بعد تحريك البنزين

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محافظ الأقصر: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بعد تحريك أسعار البنزين محافظ الأقصر: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بعد تحريك البنزين

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أكد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الاجرة بالمحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، موجها مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب ..

ومن ناحية أخرى، قامت الدكتورة، هدى المغربي، السكرتير المساعد، بجولة تفقدية على محطات البنزين للتأكد من تطبيق البنزين الجديدة، والتشديد على وضع الأسعار الجديدة في اماكن واضحة، بجانب تاكيدها على مفتشي بالمرور على محطات الوقود لمتابعة تطبيق الاسعار الجديدة وقياس المناسيب في التنكات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين في الحصص.

كما قامت بالمرور على مواقف السيارات، ومنع استغلال السائقين للركاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد السائقين المخالفين، بجانب، حملات المرور للتأكد من عدم رفع تسعيرة الركاب بكل المواقف، مشددة على وجود الملصق على سيارات الاجرة بقيمة الاجرة لكل خط من خطوط المحافظة، وثبات التعريفة المخصصة للركاب لثبات سعر السولار .

المصرى اليوم

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