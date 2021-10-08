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جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعي الجديد باحتفالية كبرى ورفع العلم

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جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعي الجديد باحتفالية كبرى ورفع العلم جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعي الجديد باحتفالية كبرى ورفع العلم

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تنظم جامعة عين شمس برعاية ورئاسة د. محمود المتيني وقطاع التعليم والطلاب برئاسة د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مهرجان استقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وذلك في تمام التاسعة والنصف من صباح غد السبت الموافق ٩ من أكتوبر الجاري، بحضور أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واستعدت جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بمجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب تحت إشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والتي تبدأ بمراسم رفع وتحية العلم بالحرم الرئيسي للجامعة، بحضور طلاب أسرة من أجل المركزية وطلاب التربية العسكرية.

يعقب ذلك فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة ضيوف المهرجان وسط ممر شرفي لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات والكتيبات التعريفية، حيث حرص قطاع التعليم والطلاب على إصدار سلسلة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والمطبوعات من بينها ( خدمات تهمك، لمحات من إنجازات، جامعة عين شمس جامعة النجوم الخمس، فضلاً عن مجموعة من المطويات التعريفية بكل نشاط من أنشطة رعاية الشباب وكذلك صندوق التكافل الإجتماعي ومجموعة مميزة من الكتب الثقافية والأدبية). ثم جولة للتعرف على أنشطة عشيرة الجوالة.

المصرى اليوم

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