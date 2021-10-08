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«تسويق الثقافية» : البنية الأساسية و طريق الكباش خلف التدفقات السياحية

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«تسويق الثقافية» : البنية الأساسية و طريق الكباش خلف التدفقات السياحية «تسويق الثقافية» : البنية الأساسية و طريق الكباش خلف التدفقات السياحية

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أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم أن هناك مؤشرات إيجابية لحركة السياحة الوافد من عدة اسواق من بينها السوق الاسباني وأمريكا اللاتينية، وفرنسا ورومانيا والأردن، مشيرا إلى تسير 4 رحلات من اسبانيا، ورحلتين من باقي الأسواق بشكل أسبوعي.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، موسم الشتاء الحالي يشهد تطور ايجابي في معدلات الحركة، لافتا إلى أن كلمة السر في ذلك تعود إلى التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية، في الأقصر، وقرب افتتاح طريق المواكب والمعروف اعلاميا بطريق الكباش.

و أضاف أن الرئيس عبدالفتاح ، أولي القطاع سياحي اهتمام كبير، عندما لفت إلى أهمية تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح، وتم ترجمة تلك الرؤية لفعل يحدث على الأرض، مشيرا إلى حركة ترميم الأثار، وتحديث الخدمات التي تقدم للسائح بهدف إثراء التجربة السياحية للزائرين، لافتا إلى القضاء على ظاهرة تكدس المراكب العائمة بعد تطوير مرسي الأقصر على النيل والذي يعد واجه حضارية تتلاءم وعظمة الحضارة المصرية، مشيرا إلى استمرارية العمل وانتهاج سياسية التدريب للمتعاملين مع السائح وحملات التوعية لأهالي الأقصر.

كما تابع أنه من منطلق تحمل المجتمع المدني بقطاع السياحة، تعمل اللجنة حاليا على التجهيز لإطلاق جسر الفنون، حيث التقي رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية سفير هولندا بمصر لطلب ترشيح مجموعة من الصحفيين والمهنيين والمؤثرين لزيارة مدينة الأقصر إلى جانب ترشيح عدد من الفنانين التشكلين لزيارة المدينة بعد تطويرها كي يستلهم الفنانين أعمال من وحي الحضارة المصرية، مشيرا إلى تحمل اللجنة لتكاليف الفاعلية وعرضها في بلادهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة الحركة الوافد إلى الأقصر.

كما أكد «عثمان» أن اللجنة سوف تقدم هدايا تذكارية من منتجات مصنع المستنسخات الذي أنشأته الدولة، بهدف التعريف بالمنتج المصري، عرفا ودعما من اللجنة للفكرة التي تبنها الرئيس السيسي للحفاظ على الهوية المصرية ومنتجها الحضاري.

كما توقع أن ترتفع معدلات حركة خلال الشتاء بعد المشاركة المصرية في المعرض الدولي للسياحة بباريس، مشيرا إلى أهمية اللقاءات التي يعقدها العناني حاليا مع منظمي الرحلات للترويج لمنتج «البرامج المشتركة للسياحة الشاطئية والثقافية» والترويج لطريق المواكب.

المصرى اليوم

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