التعليم: منع العقاب البدني بالمدارس والتصدي للتنمر ومواجهة الإرهاب الفكري

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ احكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأصدرت الوزارة تعليمات رسمية للمدارس شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

وقررت الوزارة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

كما أصدرت الوزارة تنبيه مشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس.

وشددت الوزارة على محاربة الارهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من اجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية .

وشددت الوزارة على أن يتم ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة، مع الالتزام بـتحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح.

كما شددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

وقررت الوزارة حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين. وتوقيع العقوبات على المخالفين لذلك، والتشديد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.

وقررت الوزارة بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.