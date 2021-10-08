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ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ،والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين ههيا، حملة بمشاركة مباحث التموين بالشرقية ومركز شرطة ههيا، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على بحر مويس أمام مدينة ههيا، من ضبط سيارة جامبو محملة بعدد 98 شيكارة دقيق تمويني إستخراج 82 % من إنتاج أحد المطاحن بمدينة الزقازيق، وعدد 60 شيكارة دقيق تمويني استخراج 82 % من إنتاج أحد المطاحن بمدينة جمصة، بإجمالي كمية مقدارها 158 شيكارة بما يعادل 7 طن و900 كيلو جرام مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1313 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك، وتم تسليم السيارة المضبوطة إلى مركز شرطة ههيا وذلك للعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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