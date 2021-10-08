إنشاء ورصف طريق المنايف بطول ٧.٤ كم بطريق الإسماعيلية القاهرة

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وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، علي إنشاء و رصف طريق المنايف (العالي) و ذلك من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي مارا بالوحدة الصحية و حتي طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي بطول حوالي ٧.٤ كم.

و ناشد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية المواطنين المقيمين بجانب هذا الطريق بسرعة إدخال و توصيل المرافق و الخدمات حتي تبدأ الأعمال في التوقيت المحدد لها موجها الشكر لمحافظ الإسماعيلية علي موافقته و دعمه لإنشاء و رصف هذا الطريق الذي يعد مطلبا ملحا لأبناء المحافظة المترددين علي هذا الطريق.

ياتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية و مديرية الطرق والنقل بالمحافظة لاستكمال تنفيذ أعمال خطة المحافظة لرصف وسفلتة الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.