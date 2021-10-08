أخبار عاجلة

"حزب الله" يتهم "الكتائب اللبنانية" بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية في بيروت -
المخابرات اللبنانية تبدأ تحقيقًا ميدانيًّا في اشتباكات بيروت -
مستشفى صبيا ينهي معاناة مريض من تضخم في الكلية -
إدارة الطب الشرعي بـ"صحة حائل" تصدر 15 تقريرًا خلال سبتمبر -
"السوق المالية": دليل حماية المستثمر يحدّ من مخاطر المعاملات -
بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ما قلت -
مصر.. حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي -
انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات -
السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي -
سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد هنيدي: «كانت أمنية حياتي أكون ضابط شرطة»

Print
محمد هنيدي: «كانت أمنية حياتي أكون ضابط شرطة» محمد هنيدي: «كانت أمنية حياتي أكون ضابط شرطة»

لاقتراحات اماكن الخروج

في حلقة استثنائية، حل الفنان محمد هنيدي، ضيفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة cbc، أمس، ليتحدث عن بداياته وكواليس دخوله مجال الفن، وأبرز المواقف التي تعرض لها على المستويين الشخصي والمهني.

وأكد«هنيدي» قائلا: «كنت أريد الالتحاق بكلية الشرطة وحاولت دخول الاختبارات، خاصة أن كثيرا من أفراد عائلتي يعملون في جهاز الشرطة، لكن لم ينفع الأمر في النهاية بسبب قصر القامة».

وأضاف: «معظم عيلتي في شرطة وكانوا رموز بالنسبة لي، فقلت أنا لازم أكمل المشوار، خالي وقتها قالي طبعا يا محمد وقام ضاحك، قلتله بتضحك ليه؟ قالي لأ مفيش حاجة، ونزلت اتدربت وقتها في الساحة الشعبية، أبويا كان بيقوله أنت كده هتقصر الولد يقوله سيبني أشوف شغلي يا حاج هنيدي، بعدها روحت الاختبارات لما جم يقيسوا طولي نزلوا المقياس كتير أوي، بعدها لقيته بيوطي على ودني وبيقولي حمادة أنت عاوز استثناء من رئيس جمهورية».

وأوضح: «كنت أحلم بالسكن في منطقة العجمي بالإسكندرية، وبالفعل اشتريت أول شقة لي هناك، رغم ضعف الإمكانيات آنذاك، كنت موافق أشتري أي حاجة بسيطة، كانت غرفتين في أول دور، بس قلت للسمسار مش معايا فلوسها، قالي معاك كام؟ قولتله 10 جنيه، قالي هاتها ونكتب العقد وبعد كده قسطت الباقي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة

«تجارية الإسكندرية» تفتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل 18 لجنة

«تجارية الإسكندرية» تفتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل 18 لجنة

رالي «رالى تحدى عبور مصر» يصل خليج أبو سوما بالبحر الأحمر

رالي «رالى تحدى عبور مصر» يصل خليج أبو سوما بالبحر الأحمر

مدير رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية تتفقد معهد سموحة النموذجي (صور)

مدير رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية تتفقد معهد سموحة النموذجي (صور)