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الاختبار الأول لكيروش.. كيف استهل مدربو منتخب مشوارهم الرسمي مع الفراعنة؟

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الاختبار الأول لكيروش.. كيف استهل مدربو منتخب مصر مشوارهم الرسمي مع الفراعنة؟ الاختبار الأول لكيروش.. كيف استهل مدربو منتخب مشوارهم الرسمي مع الفراعنة؟

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يستهل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الأول، مشواره على مستوى المباريات الرسمية في قيادة أحفاد الفراعنة، بمواجهة الليبي الليلة، بلقاء الجولة الثالثةى من تصفيات قطر 2022.

وكان كيروش قد قاد منتخب مصر في مباراة ودية جمعته بنظيره الليبيري الخميس الماضي وحسمها منتخبنا القومي بهدفين دون رد، قبل أن يبدأ مشواره الرسمي بلقاء منتخب ليبيا اليوم الجمعة.

نستعرض في السطور التالية نتائج مدربي منتخب مصر الأجانب خلال الألفية الثالثة مع أول مباراة رسمية لهم في قيادة الفراعنة.

الفرنسي جيرار جيلي، استهل مشواره في المباريات الرسمية مع منتخب مصر بالفوز على زامبيا بهدفين نظيفين في أمم أفريقيا 2000.

الإيطالي ماركو تارديللي قص شريط المباريات الرسمية مع الفراعنة بفوز ثلاثي على منتخب السودان خارج الحدود بتصفيات مونديال 2006.

الأمريكي بوب برادلي بدأ مبارياته الرسمية في قيادة منتخب مصر بالفوز على موزمبيق بهدفين نظيفين بتصفيات كأس العالم 2014.

الأرجنتيني هيكتور كان على موعد مع الفوز بثلاثية نظيفة في أول اختبار رسمي له مع منتخب مصر وذلك في مرمى المنتخب التنزاني بتصفيات أمم أفريقيا 2017.

المكسيكي خافيير أجيري قاد منتخب مصر لفوز كاسح بنتيجة 6/0 على حساب النيجر في أول ظهور رسمي له مع الفراعنة خلال ولايته القصيرة.

المصرى اليوم

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