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انطلاق بطولة «بلاك بول» للاسكواش بمشاركة 737 لاعبا

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انطلاق بطولة «بلاك بول» للاسكواش بمشاركة 737 لاعبا انطلاق بطولة «بلاك بول» للاسكواش بمشاركة 737 لاعبا

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انطلقت اليوم فعاليات بطولة نادي بلاك بول المفتوحة للاسكواش خلال الفترة من 7 اكتوبر إلى 13 اكتوبر الجارى بمشاركة 737 لاعب لجميع المراحل السنية من 11عاما إلى ان تصل لعمومي الرجال والسيدات والاساتذة فوق 35 و45 عاما

وأكد محمد رائف عضو مجلس الادارة- العضو المنتدب للنادي، ان هذه البطولة تأتي فعالياتها بعد استئناف الاتحاد المصري للاسكواش لنشاط المنافسات للموسم الرياضي الجديد والذي استهل فعالياته ببطولة منطقة القاهرة التي اقيمت الشهر الماضي بملاعب نادي بلاك بول.

وتابع رائف ان ناديه ينظم هذه البطولة متخذا كافة الاجراءات الاحترازية ضد COVID-19 واعلن النادي عن القواعد والاجراءات المنظمة للبطولة على صفحات التواصل الاجتماعي وداخل اروقة النادي.

المصرى اليوم

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