«أهلي ٢٠٠٦» يواجه الشرقية للدخان في بطولة الجمهورية اليوم

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الجمعة مع ضيفه الشرقية للدخان، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2006 المباراة وهو يسعى لحصد أول ثلاث نقاط، لينافس مبكراً على لقب البطولة الذي يحمله من الموسم الماضي، حيث شدد سامر عبدالرحمن المدير الفني للفريق على اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء واللعب من أجل الفوز وعدم إهدار الفرص السهلة، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض فريق أهلي 2006 مجموعة مباريات ودية خلال فترة الإعداد من أجل الاستعداد للموسم الجديد، حيث فاز على فريق عنيبة بثمانية أهداف دون مقابل، وفاز على الاتصالات بثنائية نظيفة، وتعادل مع مصر للمقاصة بهدف لمثله، وتعادل بنفس النتيجة مع الترسانة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سامر عبدالرحمن مديرًا فنيًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.