أخبار عاجلة

"حزب الله" يتهم "الكتائب اللبنانية" بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية في بيروت -
المخابرات اللبنانية تبدأ تحقيقًا ميدانيًّا في اشتباكات بيروت -
مستشفى صبيا ينهي معاناة مريض من تضخم في الكلية -
إدارة الطب الشرعي بـ"صحة حائل" تصدر 15 تقريرًا خلال سبتمبر -
"السوق المالية": دليل حماية المستثمر يحدّ من مخاطر المعاملات -
بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ما قلت -
مصر.. حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي -
انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات -
السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي -
سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تنس طاولة الأهلي يواجه «جمعية الشبان المسيحيين» في بطولة الدوري

Print
تنس طاولة الأهلي يواجه «جمعية الشبان المسيحيين» في بطولة الدوري تنس طاولة الأهلي يواجه «جمعية الشبان المسيحيين» في بطولة الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فريق «رجال تنس طاولة الأهلي» يبدأ مشواره في بطولة الدوري في الخامسة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، في المباراة المقرر إقامتها على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.

ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.

ويخوض رجال تنس طاولة الأهلي مباراتهم الثانية غدًا السبت أمام أسوان، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبدالفتاح.

وحقق رجال تنس الطاولة الأهلي، العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التتويج بلقب البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت في الأردن.

واستعد فريق رجال تنس طاولة الأهلي بشكل قوي لمباريات الدوري، حيث حرص الجهاز الفني على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين، من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية مع انطلاقة بطولة الدوري العام.

ويضم فريق رجال تنس طاولة الأهلي العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات، وعلى رأسهم السيد لاشين قائد الفريق، ومحمد البيلي، وخالد عصر، ومحمد شومان، وشادي مجدي، وهناك العديد من اللاعبين الشباب المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.‏

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلائع الجيش يختتم معسكر الاسكندرية ويبدأ مرحلة جديدة

طلائع الجيش يختتم معسكر الاسكندرية ويبدأ مرحلة جديدة

لاعبو الزمالك الدوليون ينتظمون فى مران الفريق بكينيا

لاعبو الزمالك الدوليون ينتظمون فى مران الفريق بكينيا

انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات

انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي