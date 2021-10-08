«عشان صحتك .. مفيش انتظار»... مبادرة للقضاء علي قوائم الانتظار بمستشفيات«الرعاية الصحية»

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق مبادرة الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار، داخل المستشفيات الثلاث التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تستمر فعاليتها لمدة 15يوم متتالية بالمحافظة، تحت شعار «عشان صحتك.. مفيش انتظار».

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة د.أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه المبادرة التي بدأت فعالياتها من داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، تعد أول مبادرة للهيئة للقضاء على قوائم الانتظار.

وتابع البيان، خلال اليوم الأول للمبادرة، تم تحضير ٦٠ طفل من قوائم الانتظار، وإجراء 22 عملية جراحية للأطفال، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بعد تجهيز وتعقيم جميع غرف العمليات بالمجمع، لإستيعاب العدد الكبير من الأطفال لإجراء العمليات الجراحية السالف ذكرها في يوم واحد.

وأوضح بيان الهيئة، ومن المقرر أن تشمل الجراحات التي تشملها مبادرة «عشان صحتك.. مفيش انتظار» جراحات (الرمد، القلب المفتوح)، فيما سيتم إجراء جراحات المناظير والمسالك بمركز ٣٠ يونيو للكلى والمسالك البولية، وجراحات العظام بمستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مبادرة «عشان صحتك.. مفيش انتظار» تأتي استمرارًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والتي أطلقها في شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الإستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، لجميع المرضى بالتساوي، وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ سواء حكومي أو أهلي أو خاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، لافتًا أن المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم إطلاق المنظومة بها رئاسيًا في منتصف فبراير 2021، ومنذ إطلاق المنظومة بها حتى الآن تم تقديم أكثر من 750 ألف خدمة طبية وعلاجية في كافة التخصصات الطبية، وذلك من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.