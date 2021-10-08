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إقبال متوسط على انتخابات الأطباء فى البحيرة.. 12 مرشحًا على 4 مقاعد

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إقبال متوسط على انتخابات الأطباء فى البحيرة.. 12 مرشحًا على 4 مقاعد إقبال متوسط على انتخابات الأطباء فى البحيرة.. 12 مرشحًا على 4 مقاعد

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بدأ صباح اليوم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس نقابة الأطباء الفرعية فى محافظة البحيرة لعدد 4 مقاعد بينهم 2 فوق السن و2 آخران تحت السن، ويتنافس عليهم 12 مرشحًا.

ويتنافس على مقعدي فوق السن، العضوية فوق 15 سنة، 6 مرشحين.

والمرشحون فوق السن هم: نوح سعد نوح، أحمد ادم أحمد، عبداللطيف خطاب محمد، محمد فضل بربش، محمد مرسي محمد، طلبة عبد الباسط هواش.

ويتنافس على مقعدي تحت السن، العضوية تحت 15 سنة، 6 مرشحين أيضًا.

والمرشحون هم: فوزي محمد عمر، توفيق ظريف عبدالله بولس، عبد العزيز عبد ربه يوسف، محمد السيد الصعيدي، محمد خالد أبو النور، محمود شعبان الغنام.

وقال الدكتور أحمد قطري، وكيل نقابة أطباء البحيرة الفرعية، إن انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحيرة تجري فى 5 لجان، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشارين المستشارين إسلام الزقم ومحمد النقراشى، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء البحيرة 9 آلاف و363 عضوَا.

انتخابات نقابة الأطباء

المصرى اليوم

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