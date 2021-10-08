«التعليم»: الحصة الأولى بالمدارس عن انتصارات أكتوبر المجيدة

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة لجميع المديريات التعليمية لتخصيص الحصة الأولى بجميع مدارس الجمهورية، غدا السبت، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للحديث عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وزرع الانتماء في نفوس الطلاب وأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب الفكري.

وينطلق غدا السبت أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ في ١٢ محافظة هي ( الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية)، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، فيما تبدأ الدراسة الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح .

وينتظم نحو ٢٤ مليون طالب وطالبة في مايقرب من ٦٠ ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة ودولية ويابانية وتربية خاصة ودمج ورسمية دولية بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وسط اجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.