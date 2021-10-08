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عبور 80 شاحنة منفذ الوديعة الحدودي متوجهة لعدة محافظات يمنية

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عبور 80 شاحنة منفذ الوديعة الحدودي متوجهة لعدة محافظات يمنية عبور 80 شاحنة منفذ الوديعة الحدودي متوجهة لعدة محافظات يمنية
تحمل على متنها 1,471 طنًا و776 كجم من المساعدات الإنسانية

عبور 80 شاحنة منفذ الوديعة الحدودي متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبرت 80 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الثالث من عام 2021م تحمل على متنها 1,471 طنًا و776 كيلوغرامًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، منها 32 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تزن 715 طنًا و839 كيلوغرامًا، و4 شاحنات تحمل مساعدات طبية تزن 21 طنًا و232 كيلوغرامًا، و3 شاحنات تحمل مساعدات إيوائية تزن 11 طنًا و755 كيلوغرامًا، و41 شاحنة تحمل كميات من التمور تزن 722 طنًا و930 كيلوغرامًا، متوجهة لمحافظات عدن، المهرة، حضرموت، صعدة، حجة، مأرب، شبوة، الضالع، البيضاء، أبين ، لحج.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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