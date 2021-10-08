إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية

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شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية، حتى الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم قرابة ١٣ ألف طبيب، منهم 8000 طبيب لهم حق التصويت ممن قاموا بتسديد الاشتراك السنوي، وذلك لاختيار 4 مرشحين من الثمانية المتنافسين على مقاعد النقابة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشارين محمد السيد وأحمد عبد الوهاب عامر.

وتجري الانتخابات بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، وبدأت عملية التصويت منذ التاسعة من صباح الجمعة وتستمر حتى الخامسة مساء، وسط تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة، ويتنافس فيها ٨ مرشحين على 4 مقاعد، مقعدان فوق السن، وآخران تحت السن.

حيث يتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية قائمتان، الأولى قائمة المستقبل وتضم 4 أطباء، وهم:الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة السابق، والدكتورة وسام عبد المنعم مختار عضو النقابة السابق على مقعد فوق السن، والدكتور محمود رمضان نافع، والدكتور عمر عبد الشافي خشبة على مقعد تحت السن ، وقائمة التغيير تضم ٤ مرشحين وهم الدكتور أحمد توفيق، والدكتور محمد الفوال على مقعد فوق السن، والدكتور أحمد عباس، والدكتور محمد عيد علي مقعد تحت السن.

وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع، الأولى لنقابة الشرقية الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة الشرقية الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.