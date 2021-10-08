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التعليم : تقليل مدة غلق الفصول بسبب كورونا إلى ١٤ يوما بدلا من ٢٨

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التعليم : تقليل مدة غلق الفصول بسبب كورونا إلى ١٤ يوما بدلا من ٢٨ التعليم : تقليل مدة غلق الفصول بسبب كورونا إلى ١٤ يوما بدلا من ٢٨

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مدة الغلق الخاصة بالفصل أو المدرسة فى حالة ظهور إصابة بكورونا، بعد الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على أن تكون مدة الغلق 14 يوما فقط بدلا من 28 يوما.

وذلك حرصا على صالح الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم وتحصيلهم الدراسى.

وينطلق غدا السبت أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ في ١٢ محافظة هي ( الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية)، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، فيما تبدأ الدراسة الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء و مطروح .

وينتظم نحو ٢٤ مليون طالب وطالبة في مايقرب من ٦٠ ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة ودولية ويابانية وتربية خاصة ودمج ورسمية دولية بالإضافة إلي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وسط اجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار المستجد.

المصرى اليوم

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