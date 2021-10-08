انتحل صفة دبلوماسي.. ضبط مسجل خطر بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة مسؤول دبلوماسي وإرتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم بمحافظة الجيزة له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول، واستغل تلك الصفة في النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم خلافاً للحقيقة.

وإمعاناً في الغش والتدليس على ضحاياه، قام بتدشين متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية وإستغلال ذلك في دعوة مواطنى الدولة الأجنبية لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلاً عن قيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا، وعُثر بداخلها على شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته مستشار دبلوماسى، و3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية وكمية من الكروت الشخصية خاصة بالمتهم تحمل إسمه وصفاته المنتحلة وكتب باللغة الأجنبية مدون عليها أنها من تأليف المتهم بصفته المنتحلة ومجلة باللغة الأجنبية تحتوى على حوار صحفى مع المذكور وأحد المراسلين الأجانب مستخدماً صفته المنتحلة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وأنه ليس لديه أي صفة رسمية أو دبلوماسية وأنه يمارس ذلك النشاط الإجرامى للإستفادة المادية والأدبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.