مقتل فتاة بسبب مكالمة تليفون.. والدها وشقيقها انهالا عليها بـ«سكين وشومة»

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أنهي عامل ونجلة حياته ابنته بعد سدد عدة طعنات في جسدها داخل غرفة نومها بمنطقة الصف في جنوب الجيزة بسبب الشك في سلوكها، تمكنت الأجهزة الأمنية القبض عليهما وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كشفت التحريات، أن الأب اتفق مع ابنته على قتل ابنته بعد حبس الفتاة داخل غرفتها بسبب أنها تخرج دون معرفتهما وعلى علاقة غير شرعية بشاب المنطقة، واستل الأب سكينا من المطبخ وسدد 6 طعنات في جسد ابنته، أثناء التعدي عليها شقيقها بالضرب بالشومة على رأسها حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

كان قسم شرطة الصف تلقي بلاغا من الأهالي الذين حضروا على صوت صرخات المجني عليها واكتشفوا وفاتها، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص عثر على جثة الفتاة داخل غرفتها، تم نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة والتي انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وكشف سبب الوفاة.

وبمواجهة المتهمان اعترف الأب بقتل ابنته 19 سنة مطلقة، والتي تقيم معه بعد أن لاحظ في الفترة الأخيرة من حياتها تتحدث كثيرا في الهاتف المحمول لفترات طويلة، وعندما سألها كانت تخبره أنها تتحدث مع جارتها. وقال قررت الانتقام بعد أن تردد سيرتها بين الشباب القرية بسلوكها السيئ.

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