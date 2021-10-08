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أكثر من 450 مشاركاً في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

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أكثر من 450 مشاركاً في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم أكثر من 450 مشاركاً في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم
يوجد به مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات والمقاني

أكثر من 450 مشاركاً في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

سجّل مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم، أمس، حراكاً اقتصادياً واسعاً، ضمن عمليات البيع والشراء بكل الألوان، بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً من ملاك الأبل بالمملكة، والذي تشرف عليه إمارة وأمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية، وذلك على طريق الأسياح بمدينة بريدة.

وتشهد مزادات بيع الأبل اعتدالاً ملموساً، وبأسعار مناسبة، بكل أنواعها ولجميع مستويات الإبل، إذ يوجد في السوق مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات والمقاني وغيرها من أنواع الإبل، إضافةً إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة، ومعارض تعنى برجال العقيلات بمنطقة القصيم، وأخرى للسيارات الكلاسيكية والتراثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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