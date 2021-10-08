المنوفية : التحفظ على جرار زراعي ألقى نواتج هدم على الطريق بأشمون

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتحفظ على أية مركبة تقوم بإلقاء نواتج مخلفات الهدم على الطرق الرئيسية والأماكن العامة والجسور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأنه تم ضبط جرار زراعى يقوم بإلقاء نواتج الهدم على جانبى الطريق بنطاق المدينة وذلك خلال المرور الميداني، وعلى الفور تم التحفظ على الجرار وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى.

هذا وتواصل الوحدات المحلية استمرارها فى المتابعة لضبط أية مركبة تلقي مخلفات بناء ونواتج هدم بالطرق العامة والجسور وفي غير الأماكن المخصصة لها.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والقضاء على مخلفات تراكمات نواتج الهدم بنطاق المحافظة ولإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً بمراكز ومدن وقرى المحافظة.