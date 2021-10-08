باعت كتيب للطلبة بمقابل مالي.. تأييد مجازاة «عميدة كلية» لمخالفتها القواعد الوظيفية

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رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن استاذة جامعية عميدة كلية التمريض بإحدي الجامعات، والتي تطالب فيه بالغاء عقوبة التنبيه كجزاء موقع عليها بسبب طبع وتوزيع كتاب الامتياز للطلاب بمقابل مالي دون وجه حق، وأيدت المحكمة قرار عقابها لثبوت ارتكابها تلك المخالفة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة، أن الجامعة نسبت للطاعنة أنها إبان عمادتها كلية التمريض بذات الجامعة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم اتباع القوانين واللوائح والتعليمات المقررة في طبع ونشر وتوزيع دليل الامتياز لطلاب الكلية، وإذ تبين بالأوراق أن الطاعنة قامت بطباعة كتيب «دليل الامتياز» وتوزيعه على طلاب سنة الامتياز بالكلية بمقابل مالي مقداره خمسين جنيها .

وإذ أنفقت من أموال الكلية عمادتها في ذلك الحين مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه لطباعة الكتيب، وكانت حصيلة بيعه للطلاب مبلغا مقداره عشرون ألف جنيه، إذ بيعت نسخ الكتيب إلى عدد 400 طالب، وخَصَّصَت نصفها للتوزيع على العاملين بمركز الامتياز وبعض عمال الكلية وبعض أفراد الأمن وتوفير بعض احتياجات الكلية.