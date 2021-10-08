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فريق الزمالك لكرة اليد، يواجه نظيره الوحدة السعودي، السبت 9-10-2021 في إطار مباريات للتأهل للمنافسة على المركز الخامس والسادس، ببطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد، «سوبر جلوب»، المقامة بالممكلة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري.

يد الزمالك.. يد الزمالك اليوم، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره جامعة سيدني الأسترالي اليوم الخميس 7-10-2021 ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويخوض الزمالك مباراتين على مراكز الترتيب من الخامس إلى العاشر، في كأس العالم للاندية لكرة اليد المقامة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة في أولى مبارياته بالبطولة أمام حامل اللقب برشلونة الإسباني مساء أمس، بنتيجة 36-32، ليخوض منافسات أدوار الترضية من المركز الخامس إلى العاشر.