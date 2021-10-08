محمد صلاح يسعى لتكرار سيناريو 8 أكتوبر في مواجهة ليبيا

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يواجه منتخب مصر الأول نظيره الليبي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الاسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 .

ويتزامن موعد مباراة الليلة مع واحدة من الذكرات السعيدة للكرة المصرية التي شهد عليها ملعب برج العرب قبل 4 سنوات ماضية.

الثامن من أكتوبر من عام 2017 كان شاهدًا على تأهل منتخب مصر الاول رسميًا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عامًا، اثر الفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف في ملعب برج العرب.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفي فوز مصر بالمباراة منهم هدف مع صافرة النهاية حصد به الفراعنة النقاط الثلاثة ومن ثم العودة للظهور ضمن منتخبات كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ.

ويتطلع محمد صلاح مجددًا لكتابة سطور من المجد بقميص منتخب مصر خلال مباراة الليلة أمام ليبيا التي تتزامن مع الذكرى التاريخية لمواجة الكونغو.