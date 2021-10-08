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نتائح مواجهات وليبيا في شهر أكتوبر.. هزيمة موجعة للفراعنة في مثل هذا اليوم

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نتائح مواجهات مصر وليبيا في شهر أكتوبر.. هزيمة موجعة للفراعنة في مثل هذا اليوم نتائح مواجهات وليبيا في شهر أكتوبر.. هزيمة موجعة للفراعنة في مثل هذا اليوم

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يحتضن ملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة منتخب أمام نظيره الليبي بمنافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة بـ 4 نقاط، بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة بـ 6 نقاط والعلامة الكاملة.

المنتخبان تقابلا في شهر أكتوبر خلال مرة وحيدة، ومن والمفارقات أنها كانت في الثامن من أكتوبر أيضاً وهو نفس تاريخ مباراة الليلة، ونجح يومها المنتخب الليبي في الفوز على ملعبه بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره المصري بهدفين مقابل هدف بتصفيات 2004.

وكان منتخب مصر يقوده فنيًا الايطالي تارديللي في تلك المباراة والتي شهدت على تألق كبير لطارق التائب نجم منتخب ليبيا ومساهمته في الهدفين.

وسجل هدف مصر الوحيد عمرو زكي مع الدقيقة 51 من عمر المواجهة.

ومثّل منتخب مصر في تلك المباراة كل من نادر السيد ورامي عادل وبشير التابعي ووائل جمعة ومحمد عبدالوهاب وأحمد فتحي وأحمد حسن وحسني عبدربه ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة وعمرو زكي، وحل بديلاً كل من محمد محسن أبوجريشة وطارق السيد

المصرى اليوم

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