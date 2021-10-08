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بدء انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء في المنوفيه

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بدء انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء في المنوفيه بدء انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء في المنوفيه

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بدأت إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء على مستوي محافظة المنوفية، حيث سيتم إنتخاب عضوين فوق السن وعضوين تحت السن، والعضوين فوق السن ينافس 4 مرشحين على مقعدين، وتحت السن ينافس 6 مرشحين على مقعدين، بالإضافة إلى أنه يتم إنتخاب 3 مرشحين من النقابة العامة على مستوى الجمهورية .

ومن جانبة قالت الدكتورة هناء سرور، عضو صحة النواب أن التصويت في اللجان الإنتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية بدءا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث أن إنتخابات التجديد النصفي تجرى كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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