أول تحرك برلماني بشأن العثور على 122 ألف لقاح «كورونا» بترعة في المنيا

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تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بإحدى الترع في محافظة المنيا، مطالبا بكشف أسباب وملابسات الواقعة وعرضها أمام الرأي العام.

وطالب النائب بسرعة محاسبة مسؤولي وزارة الصحة بمديرية صحة المنيا، وكافة المسؤولين عن هذه «الجريمة» التي قال النائب إنها تستهدف حياة وأموال الشعب وصحة المواطنين.

كما طالب النائب فتح تحقيق فوري للوقوف على من يقف وراء هذه الجريمة، وقال: «في الوقت الذي تسعى مصر لتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا حفاظا على حياة المصريين وتدفع مبالغ طائلة، نجد هذا الإهمال بإلقاء كميات من اللقاح بالترع وهو ما يمثل جريمة متكاملة الأركان».

كان أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار شمال المنيا، عثروا على كميات من أمبول لقاح مضاد لفيروس كورنا، ملقاة على جانبي ترعة القرية، وتم تداول هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» .