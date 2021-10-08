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بطولة ينتظرها الأهلي .. الفيفا يقترح موعد جديد لكأس العالم للأندية

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بطولة ينتظرها الأهلي .. الفيفا يقترح موعد جديد لكأس العالم للأندية بطولة ينتظرها الأهلي .. الفيفا يقترح موعد جديد لكأس العالم للأندية

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يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» البحث عن موعد مناسب لبطولة كأس العالم للأندية بعدما واجهت تحديات عديدة يأتي في مقدمتها انتشار واعتذار اليابان عن تنظيم المسابقة.

وبحسب تقارير صحفية إعلامية، فإن الفيفا سيُعلن عن تنظيم مونديال الأندية في بداية السنة الجديدة خلال شهري يناير أو فبراير بعد أن كان مقرر اقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

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وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 7 أندية، تمكن 3 من حسم مقاعدهم وهم (تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا – الأهلي المصري بطل أفريقيا- أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلا عن اتحاد أوقيانوسيا).

وكان الفيفا قد تراجع عن تطوير المسابقة بمشاركة 24 فريقًا على أن تقام كل 4 سنوات، وذلك بسبب الأزمات المالية التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

ويأمل النادي الأهلي في تقديم نتائج جيدة خلال النسخة المقبلة من البطولة الشهيرة وذلك بعد سلسلة من الإنجازات في النسخ الماضية كان أبرزها الحصول على المركز الثالث مرتين.

المصرى اليوم

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