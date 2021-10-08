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قالت الحاجة رئيسة التي تبرعت بمنزلها و480 ألف جنيه لخدمة أهالي مدينتها في بني سويف، إنها قدمت كل ما تملك من أجل خدمة أهالي قريتها.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زوجها عندما توفي ترك لها قطعة أرض ومنزل، وكونها لم تنجب أولاد قررت التبرع بكل ما تملك إلى المحافظة حتى يستفيد منها المواطنين.

وأضافت الحاجة رئيسة أنها كانت تقيم مائدة إفطار للصائمين في شهر رمضان لأهالي القرية وفي العيد الأضحى.

واستطردت الحاجة رئيسة أنها وهبت كل ما تملك لخدمة أهالي قريتها ووجدت تجاوب وسعادة من المحيطين بها، متابعة ما تبرعت به أمانة في رقبتي ووهبت ما أملك لبلدي.

ووجهت الحاجة رئيسة نداء بضرورة قيام الجميع بالتبرع من أجل مصر والوقوف بجانبها، متمنية الخير للجميع، ولمصر ورئيسها بالسعادة والخير.