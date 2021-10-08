لجان «انتخابات الأطباء» تعاود فتح أبوابها بعد استراحة «صلاة الجمعة»

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فتحت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في تمام الساعة الواحدة، مقر اللجان الانتخابية، أمام الأطباء، بعد غلقها ومنح القائمين على الانتخابات استراحة قصيرة لأداء صلاة الجمعة.

وأغلقت اللجنة القضائية اللجان الانتخابية في مقر انتخابات نقابة أطباء القاهرة، بمبنى دار الحكمة، بالشمع الأحمر وإخراج مندوبي المرشحين من اللجان، للتأكد من عدم التلاعب في أي أوراق أو بطاقات اقتراع ضمانا للنزاهة والشفافية في الانتخابات.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، انطلقت اليوم، على مستوى 27 محافظة لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات أيضا، وفتحت اللجان والمقرات الانتخابية أبوابها أمام الأطباء في التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتورة نجوى الشافعي.

ويتنافس في الانتخابات الجارية 294 مرشحا، على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

وتشهد العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي المستقبل والمحسوبة على الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة الحالي، والأمل المحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، والتي تلقى تأييد ودعم من الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم التغيير.

ودعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت في الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدا في نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيا.