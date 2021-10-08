عالم أزهري: الشهيد ينجو من عذاب القبر ويُدخل 70 من أهله الجنة

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قال الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الشهيد يعطى من الفضل والثواب أمورًا عديدة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يغفر للشهيد كل الذنوب مع أول قطرة دم له.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهيد يرى مقعده في الجنة فور تلقيه الشهادة، مشيرًا إلى أن الشهيد ينجو من عذاب القبر.

وأضاف الشيخ محمد كيلاني أن الشهيد يزوج في الجنة من حور العين، ويلبس تاج الوقار وهو تاج يميز بمن يقتل في سبيل الله، كما أن الشهيد يشفع في 70 فردًا من أهله يستحقون الشفاعة لدخول الجنة.