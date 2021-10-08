أخبار عاجلة

بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ما قلت -
مصر.. حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي -
انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات -
السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي -
سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر -
«ساغو».. بعثة «الفرصة الأخيرة» للكشف عن منشأ كورونا -
مصلحة الضرائب تنشر الدورية الجديدة لشهر أكتوبر -
"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب -
أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار -
"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عالم أزهري: الشهيد ينجو من عذاب القبر ويُدخل 70 من أهله الجنة

Print
عالم أزهري: الشهيد ينجو من عذاب القبر ويُدخل 70 من أهله الجنة عالم أزهري: الشهيد ينجو من عذاب القبر ويُدخل 70 من أهله الجنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الشهيد يعطى من الفضل والثواب أمورًا عديدة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يغفر للشهيد كل الذنوب مع أول قطرة دم له.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهيد يرى مقعده في الجنة فور تلقيه الشهادة، مشيرًا إلى أن الشهيد ينجو من عذاب القبر.

وأضاف الشيخ محمد كيلاني أن الشهيد يزوج في الجنة من حور العين، ويلبس تاج الوقار وهو تاج يميز بمن يقتل في سبيل الله، كما أن الشهيد يشفع في 70 فردًا من أهله يستحقون الشفاعة لدخول الجنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات

انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر

سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر

«ساغو».. بعثة «الفرصة الأخيرة» للكشف عن منشأ كورونا

«ساغو».. بعثة «الفرصة الأخيرة» للكشف عن منشأ كورونا