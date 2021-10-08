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بالأغاني الوطنية.. نادي المنيا ونقابة اتحاد الكتاب يحتفلان بانتصارات أكتوبر

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بالأغاني الوطنية.. نادي المنيا ونقابة اتحاد الكتاب يحتفلان بانتصارات أكتوبر بالأغاني الوطنية.. نادي المنيا ونقابة اتحاد الكتاب يحتفلان بانتصارات أكتوبر

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نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع نقابة اتحاد الكتاب بالمنيا، حفل يجمع بين محاضرة تاريخية وفقرات للعزف بآلة العود والأغاني الوطنية؛ إحياءًا لأعياد وانتصارات أكتوبر المجيدة.

حاضر بالندوة المفكر والدكتور محمد البدري نبيه رئيس قسم الجغرافية السابق بكلية الآداب جامعة المنيا، وذلك تحت إشراف الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرف على النشاط، والاديبة ابتسام الدمشاوي نائب رئيس فرع اتحاد الكتاب، والسيناريست عماد يوسف النشار أمين عام اتحاد الكتاب.

وخلال المحاضرة التاريخية، قدم المفكر «محمد البدوي» معلومات تاريخية متنوعة عن حرب أكتوبر وما أعده الجيش المصري للحرب وما قبلها، والخدع التي نشرها القيادات المصرية لضمان النصر، واستكمل محاضرته بتفاصيل حرب وانتصار اكتوبر المجيدة وما بعدها والدروس المستفادة من الحرب، واختتم الحفل بفقرات غنائية وطنية متنوعة وعزف بالعود.

بالأغاني الوطنية والمعلومات التاريخية.. نادي المنيا ونقابة اتحاد الكتاب يحتفلان بأعياد وانتصارات أكتوبر
بالأغاني الوطنية والمعلومات التاريخية.. نادي المنيا ونقابة اتحاد الكتاب يحتفلان بأعياد وانتصارات أكتوبر
بالأغاني الوطنية والمعلومات التاريخية.. نادي المنيا ونقابة اتحاد الكتاب يحتفلان بأعياد وانتصارات أكتوبر

المصرى اليوم

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