مصادرة 92 شيشة في المعادي وحملة لمراقبة مواعيد غلق المحال بمدينة نصر

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أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة توجيهاته مجددا بضرورة القضاء على المخالفات وعودة الانضباط لشوارع العاصمة.

وشن حي المعادي بالتعاون مع المتابعة الميدانية والاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم المعادى وجهاز شؤون البيئة حملة أسفرت عن مصادرة عدد ٩٢ شيشة في شارع الخمسين وزهراء المعادي، كما تم المرور على المحال التجارية والمراكز التجارية للتاكد من الالتزام بموعد الغلق الذي اقره مجلس الوزراء

كما شنت احياء شرق مدينة نصر والازبكية بحملات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقه بمواعيد الغلق الشتويه.