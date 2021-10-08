صعد سطح منزله لإلقاء الحجارة في مشاجرة.. فاختل توازنه وسقط صريعًا

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لقي شخص مصرعه، فقد توازنه أثناء القيام بإلقاء الحجارة في مشاجرة مع آخرين، بقرية داقوف في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع «م. ن. ف – 20 سنة»، مقيم بقرية داقوف، بمركز سمالوط، متأثرا بكسور، بعد أن سقط من فوق سطح منزلة نتيجة فقدان توازنه، أثناء قيامة بإلقاء الطوب والحجارة، في مشاجرة مع آخرين بالقرية.

انتقل فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتبين حدوث مشاجرة بين عائلتي الحمايدة والصمايدة، بسبب مشادة كلامية، وان المذكور لقي حتفه، نتيجة اختلال توازنه، أثناء قيامة بإلقاء الحجارة من أعلى سطح منزلة.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة .