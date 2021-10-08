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محافظ الشرقية : لا زيادة في تعريفة الركوب وحملات تفتيشية على مواقف سيارات الأجرة

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محافظ الشرقية : لا زيادة في تعريفة الركوب وحملات تفتيشية على مواقف سيارات الأجرة محافظ الشرقية : لا زيادة في تعريفة الركوب وحملات تفتيشية على مواقف سيارات الأجرة

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس ، وأن الأوضاع هادئة ومستقرة بمواقف المحافظة ، وذلك بعد تعديل البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط دون المساس بأسعار السولار.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ،ومدير الإدارة العامة للمواقف ، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ومسئولي إدارة المواقف بتكثيف الجولات الميدانية للمرور علي كافة المواقف وتنظيم العمل، والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة والمسارات المحددة، وكذلك محطات الوقود وتموين السيارات ،والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه إستغلال المواطنين.

المصرى اليوم

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