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بعد تحريك البنزين .. محافظ القليوبية: لا زيادة في تعريفة المواصلات داخل المحافظة

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بعد تحريك أسعار البنزين .. محافظ القليوبية: لا زيادة في تعريفة المواصلات داخل المحافظة بعد تحريك البنزين .. محافظ القليوبية: لا زيادة في تعريفة المواصلات داخل المحافظة

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، الجمعة، إنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية إدارة المواقف وإدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقرره نظرا لاستمرار العمل بتعريفه الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفه لتعريفة الركوب المقررة، وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب على الأرقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ ٧ جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨.٢٥ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩.٢٥ جنيه للتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند ٤٢٠٠ للطن و المتر المكعب للغاز الطبيعي للسيارات ٣.٧٥ جنيه.

المصرى اليوم

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