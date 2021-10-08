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متفوقًا على صلاح .. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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متفوقًا على صلاح .. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي متفوقًا على صلاح .. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر، متفوقًا على عدد من المنافسين.

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وحسم رونالدو الجائزة بعد منافسة شرسة مع المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

وقدم كريستيانو رونالدو مستويات رائعة رفقة مانشستر يونايتد خلال مباريات الشهر الماضي وسجل 3 أهداف خلال 3 مباريات متساويًا مع محمد صلاح.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب الصدارة.

المصرى اليوم

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