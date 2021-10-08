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تفاصيل حفل أنغام بمناسبة الذكرى 48 لانتصارت أكتوبر

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تفاصيل حفل أنغام بمناسبة الذكرى 48 لانتصارت أكتوبر تفاصيل حفل أنغام بمناسبة الذكرى 48 لانتصارت أكتوبر

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أحيت المطربة أنغام حفل بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أمس، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري ضخم.

وغنت «أنغام» عدد كبير من الأغاني في سهرة أستمرت قرابة الساعتين، تفاعلت فيها مع الحضور والجماهير وغنت قرابة 15 أغنية من بينها حالة خاصة جدًا، ومهزومه، حتة ناقصه، أنا بعته كتير، أكتب لك تعهد، بتوصفني، عرفها بيا، سيدى وصالك، عمري معاك، لا دبلت، بعتلي نظره بعتله، نفس الشوق.

معروف أن أنغام طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها «ونفضل نرقص»، على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، إخراج عادل جمال.

المصرى اليوم

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