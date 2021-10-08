ضبط 47 قضية مخدرات في حملة بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الامن في القليوبية من ضبط 47 قضية مخدرات خلال حملة أمنية نفذها مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية لضبط تجار المخدرات، كما ألقى القبض على 52 تاجرمخدرات، لـ16 منهم معلومات جنائية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات يفيد قيام حملة استهدفت بعد دواليب تجار المخدرات اسفرت عن ضبط 47قضية مخدرات وضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 52 متهمين لعدد 16 منهم معلومات جنائية كما تم ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهم وضبط 8 قطع أسلحة بيضاء وتمكنت الحملة من ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه في قضيتين مشاجرة وإحداث عاهة.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7234 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.