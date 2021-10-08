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خبير طقس يتوقّع: أجواء حارة نسبياً نهاراً على معظم المناطق وبرودة بالشمالية

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خبير طقس يتوقّع: أجواء حارة نسبياً نهاراً على معظم المناطق وبرودة بالشمالية خبير طقس يتوقّع: أجواء حارة نسبياً نهاراً على معظم المناطق وبرودة بالشمالية
"الحصيني": اكشتوا ليلاً الأجواء جيدة ولا تنسوا دعاء نزول المكان

خبير طقس يتوقّع: أجواء حارة نسبياً نهاراً على معظم المناطق وبرودة بالشمالية

توقّع المتخصص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجرأ، اليوم الجمعة وغداً السبت، على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات، ورياح متوسطة على أجزاءٍ من الغربية والشمالية والشرقية.

وبخصوص الطقس غداً السبت، توقّع "الحصيني" رياحاً متوسطة السرعة على أجزاءٍ من الشرقية والغربية والشمالية، وقال "اكشتوا ليلاً الأجواء جيدة، ولا تنسوا دعاء نزول المكان، الشمالية والمرتفعات تحتاجون إلى ملابس شتوية خفيفة ليلاً، وتوقع أمطار على أجزاءٍ من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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