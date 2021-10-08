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البرلمان العربي يدين الاعتداء على مطار أبها الدولي

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البرلمان العربي يدين الاعتداء على مطار أبها الدولي البرلمان العربي يدين الاعتداء على مطار أبها الدولي
طالب المجتمع الدولي بسرعة محاسبة الميليشيا

البرلمان العربي يدين الاعتداء على مطار أبها الدولي

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة دون طيّار، التي اعترضتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال البرلمان العربي، في بيان، اليوم، إن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس تجاه المملكة العربية يؤكّد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم المدنيين وتهديدها حياة المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممّن يستخدمون مطار أبها الدولي.

وطالب البرلمان العربي بتحرُّك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية عن جرائمها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكّد تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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