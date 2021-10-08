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رئيس اللبنانية: قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

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رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية رئيس اللبنانية: قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية
قال: العين بصيرة واليد قصيرة ولدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

قال رئيس اللبنانية نجيب ميقاتي؛ اليوم الجمعة، حول فتح أبواب أمام حكومته، إن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".

وفي تصريحٍ بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي؛ شدّد ميقاتي؛ على "أننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فلدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها".

كما علّق "ميقاتي"؛ على تهديد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ من قِبل مسؤول في "حزب الله"، قائلاً: "وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكداً حياله، والتحقيقات مستمرة وأخذت الاجراءات لإضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار؛ وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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