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مشاهدة مباراة وليبيا بث مباشر الآن في تصفيات 2022 قطر

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مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر مشاهدة مباراة وليبيا بث مباشر الآن في تصفيات 2022 قطر

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود الفراعنة أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

منتخب مصر على موعد مع مباراة هامة وقوية أمام نظيره ليبيا الشهر المقبل حيث يسعى المنتخب الوطني تصحيح مساره من جديد والفوز خلال المباراتين المقبلتين لاستعادة صدارة ترتيب مجموعته السادسة الذي تصدرها المنتخب الليبي بعد فوزه المتتالي في الجولتين السابقتين.

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية.

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وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية ، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

ويوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بث مباشر لمباراة مصر وليبيا عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

ليبيا تتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، ومنتخب في الوصافة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، الأول أمام أنجولا بهدف دون رد، والثاني بتعادل إيجابي 1/1 أمام الجابون التي أنهت مشوار حسام البدري مع المنتخب الوطني الأول، وجعلت أحمد مجاهد يقرر إقالته مع جهازه بالكامل سواء الإداري أو الفني.

وجاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أما المنتخب الأنجولي فجاء متذيلا المجموعة السادسة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الثالثة اضغط هنا

المصرى اليوم

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