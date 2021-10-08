إحذروا النصب على النت ..ضابط مزيف باع سيارة بتوكيل مزور ومفتاح مقلد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عاطل تبين من التحريات انه أنتحل صفة ضابط وقام بالنصب على المواطن بالمعادى.

بدات الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادى بلاغا من محاسب، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص إدعى بأنه "ضابط شرطة" عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها ، وإتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى ، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور" ، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع" بمناقشة المتهم اعترف بالواقعة .