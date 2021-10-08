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الإسكان: طرح 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر

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الإسكان: طرح 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر الإسكان: طرح 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر

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أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروحة بها المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح (من 32م٢ : 95م٢) بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 10/11/2021.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بسوق مركز خدمات عمارات سكن بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 24/11/2021.​

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بالأسواق التجارية بمنطقتي 300 متر و 276 متراً وسوق مشروع JANNA بالتوسعات الشمالية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021.​

المصرى اليوم

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