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أسوان تستقبل رحلة الدراجات البخارية بمشاركة 120 متسابقًا

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أسوان تستقبل رحلة الدراجات البخارية بمشاركة 120 متسابقًا أسوان تستقبل رحلة الدراجات البخارية بمشاركة 120 متسابقًا

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه في ظل التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى ، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بإشراف أحمد يوسف المدير التنفيذي للهيئة تشهد الفترة الحالية تنظيم العديد من الفعاليات ومنها رحلة الدراجات البخارية التي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة حتى 9 أكتوبر الجارى.

وفى هذا الإطار، كلف محافظ أسوان بقيام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة يرافقه الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للآثار والسياحة والهوية البصرية، علاوة على مدير هيئة تنشيط السياحة بأسوان عبد الحكيم حسين باستقبال رحلة الدراجات البخارية التي وصلت إلى قرية غرب سهيل النوبية، وتقديم كافة التسهيلات لهم مع توزيع كتيبات وبرشورات عن المعالم السياحية.

ويشارك في الماراثون 60 دراجة بخارية بإجمالى 120 مشارك مصري ، وتجدر الإشارة إلى أن خط سير الرحلة بدأ بالتحرك من القاهرة يوم 5 أكتوبر في إتجاه مدينة الأقصر مروراً بخط الصعيد ، كما تضمن خط سير الرحلة خلال يومى 6 و 7 أكتوبر التحرك من الأقصر إلى مدينة أسوان والإقامة في أحد الفنادق ذات الطابع والطراز النوبى بقرية غرب سهيل ، ثم ستتوجه الرحلة صباح الجمعة 8 أكتوبر في إتجاه البحر الأحمر ، لتعود مرة أخرى للقاهرة في 9 أكتوبر.

المصرى اليوم

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