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رئيس الوزراء الكونغولى يستقبل نائب وزير الإسكان ووفد شركة المقاولون العرب

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رئيس الوزراء الكونغولى يستقبل نائب وزير الإسكان ووفد شركة المقاولون العرب رئيس الوزراء الكونغولى يستقبل نائب وزير الإسكان ووفد شركة المقاولون العرب

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استقبل رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه كينجى، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور السفير المصرى فى الكونغو حمدى شعبان، والمهندس إبراهيم مبروك، عضو مجلس إدارة الشركة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء الكونغولي عن سعادته بالعلاقات بين البلدين، و بالتطور الكبير الذى تشهده، كما وجه الشكر لشركة المقاولون العرب على الالتزام والجودة الكبيرة التى تميز مشروعاتها.

من جانبه، أكد المهندس خالد عباس دعم لمشروعات التنمية بدولة الكونغو الديمقراطية، والاستعداد التام لمزيد من التعاون مع الأشقاء بدولة الكونغو الديمقراطية .

كما أكد المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، ترحيبه بالتواجد بالسوق الكونغولى، وأن الشركة تسعى لتنفيذ مزيد من المشروعات وتلقى ترحيبا كبيرا من الأشقاء فى الكونغو، مشيرا إلى أن الشركة قد فازت مؤخرا بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية ،بطول ١٥٠ كم ، بتكلفة ١١٠ ملايين يورو، ويتضمن إنشاء ثلاثة كبارى بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق ، وكذلك إنشاء 33 عملا صناعيا لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب أن الطريق يربط بين مقاطعتى كامويشا وكانجا يورو كما أن الشركة بدأت فى تنفيذ مشروع إنشاء مبنى وزارة الدفاع الوطنى الكونغولية بالعاصمة كينشاسا، والذى فازت به من خلال مناقصة، ويتكون من 5 طوابق، هذا بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق وشبكات المياه.

حضر اللقاء المحاسب عماد عبيد المشرف على القطاع المالى بمشروعات أفريقيا، والمهندس حسن حسون، العضو المنتدب للمقاولون العرب الكونغولية، وعدد من كبار المسؤلين بدولة الكونغو الديمقراطية.

المصرى اليوم

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